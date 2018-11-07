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«Торонто» одержал победу над «Вегасом» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Торонто, Канада, 7 ноября 2018, 06:58 — REGNUM  «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Торонто» точными бросками отметились Коннор Браун, Митчелл Марнер и Назем Кадри. В составе «Вегаса» заброшенная шайба на счету Коди Икина.

На сегодняшний день «Торонто» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 20 очков в 15 матчах. «Вегас» идёт на 27-м месте, в активе команды 13 очков в 15 играх.

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

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