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27 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Даллас»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Коламбус, США, 7 ноября 2018, 06:46 — REGNUM  «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Коламбуса» точными бросками отметились Энтони Дюклер, Маркус Нутиваара, Ник Фолиньо и Райан Мюррей. «Даллас» ответил заброшенной шайбой Джейми Бенна.

Отметим, что результативную передачу записал на свой счёт российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин, а голкипер Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 28.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 14-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 17 очка в 15 матчах. «Даллас» идёт на 13-м месте, в активе команды 17 очков в 15 играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Даллас Старз» (Даллас) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

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