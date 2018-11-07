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«Тампа» победила «Эдмонтон» благодаря дублю Кучерова

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:2

Тампа, США, 7 ноября 2018, 06:37 — REGNUM  «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Тампы» дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров. Также точными бросками отметились Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Янни Гурд.

«Эдмонтон» ответил двумя заброшенными шайбами. Отличились Райан Строум и Леон Драйзайтль.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 23 очка в 15 матчах. «Эдмонтон» идёт на 15-м месте, в активе команды 17 очков в 15 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).

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