«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «ПСВ»

Лондон, , 01:00 — REGNUM 6 ноября между коллективами «Тоттенхэм» и «ПСВ» на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч 4-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой «шпор» — 2:1.

Первый мяч на 2-й минуте забил таранный голландский форвард Люк Де Йонг — 0:1. Голевую передачу на свой счет записал Гастон Перейро. На 78-й минуте Харри Кейн сравнял счет — 1:1. Через 11 минут Кейн оформил дубль и принес своей команде победу — 2:1.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"ПСВ»)

Удары 28/7

Удары в створ ворот 10/4

Процент владения мячом 68%/32%

Нарушения правил 13/15

Поданные угловые 16/6

«Тоттенхэм», набрав 4 очка, укрепился на 3-й строчке группы B. «ПСВ» с 1-м баллом остался на последней позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Тоттенхэм»: Гадзанига, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Орье, Сон, Винкс, Алли, Эриксен, Моура, Кейн.

«ПСВ»: Зоет, Виргевер, Шваб, Тасенде, Думфрис, Перейро, Хендрикс, Росарио, Де Йонг, Лосано, Бергвейн.

Главный арбитр матча: Иван Кружляк.

Желтые карточки: Лосано — 38, Сон — 63, Шваб — 90+4, Триппьер — 90+5.

Голы: Де Йонг 2 — 0:1, Кейн 78 — 1:1, Кейн 89 — 2:1.