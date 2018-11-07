«Локомотив», проиграв «Порту», лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ

Лиссабон, , 00:59 — REGNUM 6 ноября между коллективами «Порту» и «Локомотив» на стадионе «Драгао» был разыгран матч 4-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.

В дебюте матча Эктор Эррера открыл счет, замкнув передачу Муссы Мареги — 1:0. Через 40 минут Марега стал автором второго гола хозяев — 2:0. На 59-й минуте Джефферсон Фарфан вернул «железнодорожников» в игру — 2:1. На экваторе второй половины Хесус Корона забил третий мяч в ворота российского клуба — 3:1. В конце матча Отавиньо забил последний гвоздь в крышку «гроба надежд» «Локомотива» на выход из группы в плей-офф ЛЧ — 4:1.

Статистика матча («Порту"/"Локомотив»)

Удары 10/12

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения мячом 52%/48%

Нарушения правил 17/9

Поданные угловые 3/10

«Локомотив» без очков остался на последней строчке. «Порту» поднялся на 1-е место группы D, набрав 10 очков.

Стартовые составы команд на матч:

«Порту»: Касильяс, Перейра, Милитан, Теллеш, Монтейро, Торрес, Эррера, Перейра, Браими, Марега, Крона.

«Локомотив»: Гильерме, Идову, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Фернандеш, Крыховяк, Миранчук, Денисов, Миранчук, Эдер.

Главный арбитр матча: Давиде Масса.

Желтые карточки: Чорлука — 3, Монтейро — 49, Милитан — 61, Отавиньо — 85.

Голы: Эррера 2 — 1:0, Марега 42 — 2:0, Фарфан 59 — 2:1, Корона 67 — 3:1, Отавиньо 90+3 — 4:1.