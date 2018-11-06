Вторник, 6 Ноября 2018 года
23:47:00 МСК

На матч Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» продано 60 тысяч билетов

Спорт

Матч Лиги чемпионов ЦСКА-Рома состоится на московском стадионе «Лужники» 7 ноября

Москва, 6 ноября 2018, 23:33 — REGNUM  Свыше 60 тысяч билетов продано на матч между футбольными клубами московским ЦСКА и римской «Ромой», который будет проходить в рамках турнира Лиги чемпионов. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба ЦСКА.

По данным пресс-службы, на матч уже продано около 60 650 билетов. Из них около одной тысячи — болельщикам римской команды.

ЦСКА по итогам трех матчей турнира имеет 4 в активе и находится на третьем месте группы G, отставая от имеющих по 6 очков «Ромы» и «Реала» на 2 очка.

Отметим, матч Лиги чемпионов ЦСКА-Рома состоится на московском стадионе «Лужники», вмещающем 81 тысячу зрителей, 7 ноября. Начало в 20:55 мск.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить