На матч Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» продано 60 тысяч билетов

Москва, , 23:33 — REGNUM Свыше 60 тысяч билетов продано на матч между футбольными клубами московским ЦСКА и римской «Ромой», который будет проходить в рамках турнира Лиги чемпионов. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба ЦСКА.

По данным пресс-службы, на матч уже продано около 60 650 билетов. Из них около одной тысячи — болельщикам римской команды.

ЦСКА по итогам трех матчей турнира имеет 4 в активе и находится на третьем месте группы G, отставая от имеющих по 6 очков «Ромы» и «Реала» на 2 очка.

Отметим, матч Лиги чемпионов ЦСКА-Рома состоится на московском стадионе «Лужники», вмещающем 81 тысячу зрителей, 7 ноября. Начало в 20:55 мск.