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«Брюгге» разгромил «Монако» в матче Лиги чемпионов

Спорт

Матч проходил в Монако и закончился со счетом 4:0 в пользу «Брюгге»

Монако, 6 ноября 2018, 23:44 — REGNUM  Футболисты бельгийского клуба «Брюгге» разгромили всухую команду «Монако» в матче Лиги чемпионов, сообщает 6 ноября Матч ТВ.

Матч проходил в Монако и закончился со счетом 4:0 в пользу «Брюгге». Счет открыли гости на 12-й минуте матча мячом хавбека «Брюгге» Ханса Ванакена. На 17-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти за игру руками, который также был успешно реализован Ванакеном. Затем после гола на 24-й минуте Уэсли преимущество хозяев утроилось и на 85-й минуте полузащитник Руд Вормер забил ещё один, четвертый и снова так и оставшийся без ответа мяч в ворота команды под руководством Тьерри Анри.

Отметим, российский хавбек «Монако» Александр Головин не принимал участия во встрече по причине полученной им ранее травмы. По итогам игры «Брюгге» занимает третью строчку в группе, «Монако» — на последней.

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