Вторник, 6 Ноября 2018 года
23:46:49 МСК

«Сочи» уступил на своем льду минскому «Динамо»

Спорт

Матч, проходивший на арене «Большого» ледового дворца в Сочи, закончился победой минчан со счетом 2:1

Сочи, Краснодарский край, 6 ноября 2018, 23:31 — REGNUM  Хоккейный клуб «Сочи» проиграл команде из Минска «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 6 ноября Sport 24.

Матч, проходивший на арене «Большого» ледового дворца в Сочи, закончился победой минчан со счетом 2:1. Счет во встрече открыли хозяева после удачной реализации большинства форвардом хозяев Сергеем Шмелевым. Однако на этом удача повернулась лицом к гостям, представители которых Евгений Ковыршин и Теэму Пулккинен дважды, на 13-й и 21-й минутах соответственной, поразили ворота соперников и принесли минчанам победу.

По итогам игры «Сочи» находится на 6-м месте Западной конференции, а «Динамо» Минск — на последнем. 12 ноября минчанам предстоит встреча с челябинским «Трактором», а «Сочи» 14-го также у себя примут «Локомотив» из Ярославля.

Отметим, это вторая победа минской команды в последних трех матчах и третье поражение для «Сочи» в последних четырех играх команды.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить