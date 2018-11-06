«Сочи» уступил на своем льду минскому «Динамо»

Сочи, Краснодарский край, , 23:31 — REGNUM Хоккейный клуб «Сочи» проиграл команде из Минска «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 6 ноября Sport 24.

Матч, проходивший на арене «Большого» ледового дворца в Сочи, закончился победой минчан со счетом 2:1. Счет во встрече открыли хозяева после удачной реализации большинства форвардом хозяев Сергеем Шмелевым. Однако на этом удача повернулась лицом к гостям, представители которых Евгений Ковыршин и Теэму Пулккинен дважды, на 13-й и 21-й минутах соответственной, поразили ворота соперников и принесли минчанам победу.

По итогам игры «Сочи» находится на 6-м месте Западной конференции, а «Динамо» Минск — на последнем. 12 ноября минчанам предстоит встреча с челябинским «Трактором», а «Сочи» 14-го также у себя примут «Локомотив» из Ярославля.

Отметим, это вторая победа минской команды в последних трех матчах и третье поражение для «Сочи» в последних четырех играх команды.