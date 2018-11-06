Российская сборная юниоров по хоккею победила шведов в матче Кубка вызова

Оттава, , 22:44 — REGNUM Игроки российской хоккейной юниорской сборной оказались сильнее в противостоянии с командой Швеции в матче мирового кубка вызова, проходящем в Канаде, сообщает 6 ноября Матч ТВ.

Российская команда уверенно победила с разгромным «сухим» счетом 3:0. В составе победителей шайба отметились: Иван Дидковский, Павел Тютнев и Даниил Гущин на 3-ей, 33-ей и 51-й минутах соответственно. Вратарь российской сборной Ярослав Аскаров отразил 22 из 22 бросков по своим воротам.

Отметим, по итогам игры хоккейная сборная юниоров России, одержав две победы в трех играх, вышла в четвертьфинал мирового Кубка вызова.