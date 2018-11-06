«Йокерит» разгромил череповецкую «Северсталь»

Череповец, Вологодская область, , 22:43 — REGNUM Финский хоккейный клуб «Йокерит» нанес поражение с разгромным счетом команде «Северсталь» из Череповца в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 6 ноября матч ТВ.

Встреча проходила в Череповце и завершилась со счетом 4:0 в пользу финской команды. Счет в конце 1-го периода открыл защитник гостей Виктор Лев, на 19-й минуте поразивший ворота хозяев.

Во втором периоде гости ещё дважды отметились шайбами. Это сделали Мика Ниеми и Макс Вярн на 33-й и 39-й минутах соответственно. И в середине третьего периода, на 51й минуте, Марко Анттила в четвертый раз послал шайбу в сетку ворот соперника. Все ответные усилия хозяев ни к какому результату не привели.

По итогам матча финская команда прервала свою серию из трех поражений подряд и находится на третьей строчке в Западной конференции с 37 очками. Для «Северстали» это четвертое подряд поражение. Команда из Череповца находится на 11-м месте с 17 очками.