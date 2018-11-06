Насуква ответил МакГрегору на издевательское сравнение с Джеки Чаном

Токио, , 22:42 — REGNUM Японский боец смешанного стиля Теншин Насукава из организации Rizin ответил ирландскому бойцу Конору МакГрегору на его оскорбительный комментарий по поводу предстоящего боя японца с многократным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвейзером-младшим 6 ноября в своем Twitter.

«Привет, Мистер Макгрегор. Меня зовут Теншин Насукава. Я не Джеки Чан», — написал японец и добавил, что он обещает поквитаться за поражение МакГрегора и попросив его посмотреть предстоящий бой с Мейвейзером.

Напомним, ранее МакГрегор издевательски сравнил промофото предстоящего боя Нацукавы и Флойда Мейвейзера с фильмом «Час-пик-5», назвав бойцов именами актеров исполняющих роли героев в фильме Крисом Такером и Джеки Чаном.

Отметим также, что свой последний бой Мейвейзер повел против МакГрегора, которого победил техническим нокаутом. Поединок Мейвейзера с Насукавой станет для американца первым вне боксерского ринга. Мейвезер провел 50 боев в своей карьер и все их выиграл. Японец имеет в своем активе четыре боя в ММА, в которых он также победил во всех четырех.