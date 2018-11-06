Пловцы Маньини и Сантуччи из Италии дисквалифицированы за допинг на 4 года

Рим, , 22:26 — REGNUM Два итальянских пловца Филиппо Маньини и Микеле Сантуччи получили по 4 года дисквалификации в результате того, что их допинг-пробы оказались положительными, сообщает 6 ноября итальянское издание Corriere della Sera.

Обвинения против спортсменов были выдвинуты по итогам расследования деятельности доктора Гвидо Порчеллини, пациентами которого они являлись и который был ранее обвинен в поставке спортсменам запрещенных препаратов.

Филиппо Маньини обвинялся в употреблении, помощи в распространении и сокрытии употребления запрещённых препаратов и в июне прокуратура национальной антидопинговой организации Италии (NADO) потребовала дисквалифицировать его на восемь лет.

Однако в итоге два из трех обвинений против спортсмена были сняты, и он получил только четыре года дисквалификации за употребление запрещенных препаратов. Партнер Маньини по команде Микеле Сантуччи также дисквалифицирован на четыре года за соучастие в приеме или попытке приема запрещенных препаратов.

Оба пловца в настоящее время планируют подать апелляцию на решение NADO в спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Отметим, Филиппо Маньини двукратный чемпион мира по плаванию, а также девятикратный чемпион Европы и серебряный призер летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах Его партнер Микеле Сантуччи является серебряным призером чемпионата мира по плаванию 2012 года.