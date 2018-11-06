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Французы Пападакис и Сизерон снялись с Гран-При Японии из-за травмы

Спорт

Гильом Сизерон упал на тренировке и повредил себе спину

Токио, 6 ноября 2018, 21:23 — REGNUM  Французский дуэт фигуристов в составе Габриэлла Пападакис и Гильом Сизерон вынуждены были снятся с этапа Гран-При по фигурному катанию в парном разряде, проходящем в Японии, из-за травмы партнера, сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

По информации СМИ, Гильом Сизерон упал на тренировке и повредил себе спину. При этом травма француза не является серьезной и на данный момент дуэт не собирается сниматься с второго этапа Гран-При во французском городе Гренобль.

Возвращение дуэта к тренировкам планируется в самое ближайшее время, однако проводиться они будут в облегченном режиме.

Отметим, Габриэлла Пападакис и Гильом Сизерон являются трехкратным чемпионами мира и серебряными чемпионами зимних ОИ в Пхенчане 2018 года в танцах на льду.

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