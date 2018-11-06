Новым главным тренером клуба «Эмполи» стал Джузеппе Якини

Флоренция, Италия, , 21:08 — REGNUM Новым главным наставником итальянской футбольной команды «Эмполи» стал Джузеппе Якини, сообщает 6 ноября официальный сайт клуба.

Детали заключенного между специалистом и клубом соглашения и его срок на данный момент не сообщаются. 54-летний Джузеппе Якии сменил на этом посту 65-летнего Аурелио Андреалоцци, которого руководство «Эмполи» отправило в отставку 5 ноября, в день его 65-летнего юбилея.

Отметим, после 11 туров итальянского чемпионата серии А «Эмполи» находится на 18-й строчке турнирной таблицы с 6 очками. Джузеппе Якини начал свою карьеру тренера в 2001 году с должности ассистента главного тренера футбольного клуба «Пьяченцы». Также специалист работал с такими командами как Кьево», «Сампдория», «Сассуоло» и других. «Эмполи» — 12-й клуб в карьере Якини.