Артем Окулов стал золотым призером ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде

Ашхабад, , 21:22 — REGNUM Российский штангист Артем Окулов стал первым на чемпионате мира по тяжелой атлетике, проходящем в Ашхабаде, в весовой категории до 89 кг, сообщает 6 ноября Матч ТВ.

Российский штангист взял общий вес 372 кг (166 в рывке и 206 кг в толчке), что и стало победным результатом. На втором месте белорусский спортсмен Павел Ходасевич с результатом 371 кг (169 + 202 кг), на третьем — представитель Грузии Реваза Давитадзе с 371 кг (168+203 кг).

Отметим, турнир в Ашхабаде первый для сборной России по тяжелой атлетике после полуторагодичной дисквалификации Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) за нарушения антидопинговых правил. Последний раз российские спортсмены до дисквалификации выступали на ЧМ в Хьюстоне в 2015 году. Артем Окулов — золотой призер чемпионата мира 2015 года, обладатель бронзовых наград чемпионатов мира 2013 и 2014 годов. Кроме этого он также завоевал серебро на чемпионате Европы в 2017 году и был вторым на Универсиаде-2013 в Казани.