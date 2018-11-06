«Локомотив» уступил «Порту» в матче юношеской Лиги УЕФА

Лиссабон, , 20:57 — REGNUM Команда московского футбольного клуба «Локомотив» уступила футболистам португальской команды «Порту» в матче группового этапа юношеской Лиги УЕФА, сообщает 6 ноября Матч ТВ.

Матч проходил в Вила-Нова-ди-Гая на стадионе «Сентро-ди-Трейнос Формасао Деспортива». Уже на 10-й минуте московская команда имела шанс открыть счет после назначенного судьёй пенальти, однако форвард «Локомотива» Тимур Сулеймаров не смог использовать эту возможность.

Во втором периоде футболисты «Порту» Леви Фаустину (49-я минута встречи) и Жоау Мариу (61-я) дважды поразили ворота московского клуба. На это «Локомотив» сумел ответить только одним мячом. На 90-й минуте защитник клуба Иван Лапшов не дал матчу окончиться с сухим счетом для его команды. Итоговый счет встречи 2:1 в пользу «Порту».

По итогам игры «Порту» находится с 7 очкам на первом месте в группе D, «Локомотив» также с 7 очками — на втором.

Отметим, это первое поражение московской команды на молодежном турнире УЕФА. Матч основных команд состоится в Порту на стадионе «Драгау» и начнется в 23:00 мск.