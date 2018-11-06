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Женская сборная России по футболу победила команду Сербии

Спорт

Матч проходил в сербском Лазареваце и закончился со счетом 1:0 в пользу нашей команды

Белград, 6 ноября 2018, 20:54 — REGNUM  Женская сборная России по футболу выиграла у команды Сербии в товарищеском матче, сообщает 6 ноября официальный Twitter российской женской футбольной команды.

Матч проходил в сербском Лазареваце и закончился со счетом 1:0 в пользу нашей команды. Единственный матч во встрече забила на 66-й минуте матча Маргарита Черномырдина.

Также можно отметить, что в матче были показаны три желтые карточки. Все — в отношении российских футболисток: Щербак, получила предупреждение на 25-ой минута встречи. Поздеева, на 34-ой. Смирнова, на 74-ой.

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Футбол
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