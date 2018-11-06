Женская сборная России по футболу победила команду Сербии

Белград, , 20:54 — REGNUM Женская сборная России по футболу выиграла у команды Сербии в товарищеском матче, сообщает 6 ноября официальный Twitter российской женской футбольной команды.

Матч проходил в сербском Лазареваце и закончился со счетом 1:0 в пользу нашей команды. Единственный матч во встрече забила на 66-й минуте матча Маргарита Черномырдина.

Также можно отметить, что в матче были показаны три желтые карточки. Все — в отношении российских футболисток: Щербак, получила предупреждение на 25-ой минута встречи. Поздеева, на 34-ой. Смирнова, на 74-ой.