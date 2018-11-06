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Алан Дзагоев перед матчем с «Ромой» не тренируется в основной группе ЦСКА

Спорт

Также отсутствуют Абель Эрнандес, Александр Макаров, Виктор Васин и Кристиян Бистрович

Москва, 6 ноября 2018, 19:56 — REGNUM  Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев не участвуют в тренировке общей группы команды перед встречей с командой клуба «Рома» в рамках Лиги чемпионов, сообщает 6 ноября Sport 24.

Кроме Дзагоева, на поле в основной группе московской команды также отсутствуют Абель Эрнандес, Александр Макаров, Виктор Васин и Кристиян Бистрович.

Отметим, в матче армейцев РПЛ 4 ноября с московским «Динамо» (0:0) Алан Дзагоев был заменен на 56-й минуте и уходил с футбольного поля прихрамывая. Матч Лиги чемпионов ЦСКА с футбольным итальянским клубом «Рома» состоится 7 ноября на московском стадионе «Лужники».

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Футбол
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