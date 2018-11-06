Элина Свитолина стала заслуженным мастером спорта Украины

Киев, , 19:13 — REGNUM Украинская теннисистка Элина Свитолина, ставшая четвертой ракеткой мира в нынешнем сезоне, получила звание заслуженного мастера спорта Украины. Специальная пресс-конференция, посвященная этому событию, с вручением соответствующего удостоверения прошла 6 ноября в Киеве.

Удостоверение 24-летней теннисистке выдал министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов. Свитолина подчеркнула, что, по ее мнению, очень здорово, что её достижения отметили на уровне государства, потому что такое внимание придаст ей «больше мотивации для достижения вершин». Кроме этого спортсменка рассказала, что признание на Украине для нее особенно важно, так как она здесь выросла и здесь же находится её дом.

Также Элина Свитолина заявила о своем намерении сыграть за украинскую теннисную сборную на Кубке Федераций в 2019 году.

Отметим, в сезоне 2017/18 украинская спортсменка победила на турнирах в Риме, Брисбене и Дубае, а также на итоговом турнире WTA (Женской теннисной ассоциации) в Сингапуре.