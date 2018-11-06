Рафаэль Надаль успешно перенес операцию на голеностопе

Мадрид, , 18:49 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно перенес операцию по удалению инородного тела из голеностопного сустава, сообщает 6 ноября Cadena Ser.

По информации издания, операция продлилась в течение 35 минут и по словам врача испанского теннисиста Анхеля Руиса-Которро, инородное тело в голеностопном суставе Рафаэля Надаля, которое мешало ему двигаться, возникло по причине хронических травм спортсмена. Операция проведена сейчас для того чтобы теннисист смог восстановиться к началу следующего сезона.

Отметим, ранее испанский спортсмен вынужден был досрочно закончить нынешний сезон и пропустить итоговый турнир АТР. В результате он уступил лидерство в рейтинге АТР сербскому спортсмену Новаку Джоковичу.