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Рафаэль Надаль успешно перенес операцию на голеностопе

Спорт

Операция продлилась в течение 35 минут

Мадрид, 6 ноября 2018, 18:49 — REGNUM  Испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно перенес операцию по удалению инородного тела из голеностопного сустава, сообщает 6 ноября Cadena Ser.

По информации издания, операция продлилась в течение 35 минут и по словам врача испанского теннисиста Анхеля Руиса-Которро, инородное тело в голеностопном суставе Рафаэля Надаля, которое мешало ему двигаться, возникло по причине хронических травм спортсмена. Операция проведена сейчас для того чтобы теннисист смог восстановиться к началу следующего сезона.

Отметим, ранее испанский спортсмен вынужден был досрочно закончить нынешний сезон и пропустить итоговый турнир АТР. В результате он уступил лидерство в рейтинге АТР сербскому спортсмену Новаку Джоковичу.

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