Фернандо вернулся к тренировкам в основной группе московского «Спартака»

Москва, , 19:09 — REGNUM Бразильский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Фернандо вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает 6 ноября официальный сайт московского клуба.

Сообщается, что бразильский хавбек «Спартака» занимался в общей группе для участия в матче Лиги Европы с «Рейнджерс», который состоится 8 ноября в Москве.

Фернандо выбыл из состава команды 25 октября после матча с командой «Рейнджерс», проходившем в Глазго и закончившемся вничью (0:0), в котором он получил травму бедра. Из-за этого бразильский футболист вынужден был пропустить матчи московского «Спартака» с казанским «Рубином» (29 октября, ничья 1:1), екатеринбургским «Уралом» (4 ноября, 2:1 в пользу «Урала»), а также игру 1/8 финала Кубка России с махачкалинской командой «Анжи» (1 ноября, 1:0 в пользу «Спартака»).

Отметим, после трех туров московский «Спартак» находится на последней строчке группы G Лиги Европы с двумя очками, «Рейнджерс» с пятью — на первой.