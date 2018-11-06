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ХК «Чикаго» уволил Джоэля Кенневиля с поста главного тренера

Спорт

На пост главного наставника «Блэкхоукс» назначен Джереми Коллинтон

Чикаго, США, 6 ноября 2018, 18:21 — REGNUM  Руководство хоккейного клуба «Чикаго Блэкхоукс» освободило главного тренера команды Джоэля Кенневиля от занимаемой должности, сообщает 6 ноября пресс-служба клуба.

Также, по сообщению пресс-службы «Чикаго», на пост главного наставника «Блэкхоукс» назначен Джереми Коллинтон, в тренерский штаб которого войдет Барри Смит. Кроме этого, «Чикаго» уволил членов тренерского штаба Кенневилля — Уэльфа Самуэльссона и Кевина Денина.

Отметим, Джоэль Кенневиль был главным тренером «Чикаго» с 2008 года и под его наставничеством клуб трижды (в 2010, 2013 и 2015 годах) стал обладателем Кубка Стэнли. 60-летний специалист — 11-й тренер в истории НХЛ, которому удалось завоевать данный трофей трижды.

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