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Воробьев объявил имя капитана хоккейной сборной РФ на Кубке Карьяла

Спорт

По его словам, в сборной России будут представители девяти клубов КХЛ

Москва, 6 ноября 2018, 18:16 — REGNUM  Главный наставник сборной команды Росси по хоккею Илья Воробьев назвал имя капитана команды на Кубке Карьяла, он рассказал об этом 6 ноября в интервью Матч ТВ.

Как рассказал Илья Воробьев, капитаном российской национальной сборной стал нападающий СКА Евгений Кетов, а его ассистентами назначены форвард «Локомотива» Андрей Локтионов и защитник ЦСКА Никита Нестеров.

Также главный тренер хоккейной сборной России отметил, что кроме задачи победить в каждом матче стоит также цель посмотреть новичков и «пощупать ребят на будущее». По его словам, в сборной России будут представители девяти клубов КХЛ.

Отметим, первый этап Евротура по хоккею будет проходить в Хельсинки с 8 по 11 ноября.

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