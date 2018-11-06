В сельских школах Костромской области стали больше заниматься спортом

Кострома, , 17:07 — REGNUM За 5 лет число спортивных секций в сельских школах Костромской области увеличилось почти в 1,5 раза, сообщает пресс-служба губернатора области. В 2013 году в регионе было открыто 335 секций, в текущего году их количество увеличилось до 484. Количество школьников, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, увеличилось на треть — на 3778 человек.

Число секций увеличилось в рамках реализации проекта «по созданию современных и комфортных условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах», который был запущен с 2014 года. Всего за пять лет в проекте участвовали все 24 муниципальных района области.

Отметим, что число взрослого населения, занимающегося в школьных спортивных залах, увеличилось за пять лет более чем на 70%. Из 6,7 тысяч костромичей более 42% — 2 тысячи 851 человек — в возрасте от 50 лет и старше.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти обещали отремонтировать 10 спортивных залов и оборудовать спортивным инвентарем 13 открытых площадок в сельских школах региона. На эти цели будет потрачено более 34 миллионов рублей: более 24 миллионов рублей из федерального бюджета; 1,3 миллион — из областного; 8,3 миллиона — из местных бюджетов.

Местные власти обещали закончить все работы к началу нового учебного года. Таким образом, в текущем году современным спортивным оборудованием должна будет оснащена каждая вторая школа в сельской местности.