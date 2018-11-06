Массимо Каррера уедет из России 8 ноября

Москва, , 17:35 — REGNUM Бывший главный наставник московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера вылетит из Москвы в Милан 8 ноября, сообщает 6 ноября Матч ТВ.

По информации телеканала, итальянский специалист покинет Москву в 14:35 мск и приедет в аэропорт Шереметьево в 12:00 мск для того чтобы попрощаться с болельщиками и теми, кто желает его проводить.

Отметим, Массимо Каррера был назначен главным тренером московского «Спартака» в августе 2016 года и под его руководством команда в сезоне 2016/17 стала обладателем Суперкубка России и также чемпионами страны. 22 октября текущего года итальянский специалист был отправлен руководством красно-белых в отставку.