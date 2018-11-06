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Массимо Каррера уедет из России 8 ноября

Спорт

Итальянский специалист приедет в аэропорт Шереметьево в 12:00 мск для того чтобы попрощаться с болельщиками

Массимо Каррера уедет из России 8 ноября
AleksSerNik
Массимо Каррера

Москва, 6 ноября 2018, 17:35 — REGNUM  Бывший главный наставник московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера вылетит из Москвы в Милан 8 ноября, сообщает 6 ноября Матч ТВ.

По информации телеканала, итальянский специалист покинет Москву в 14:35 мск и приедет в аэропорт Шереметьево в 12:00 мск для того чтобы попрощаться с болельщиками и теми, кто желает его проводить.

Отметим, Массимо Каррера был назначен главным тренером московского «Спартака» в августе 2016 года и под его руководством команда в сезоне 2016/17 стала обладателем Суперкубка России и также чемпионами страны. 22 октября текущего года итальянский специалист был отправлен руководством красно-белых в отставку.

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Футбол
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