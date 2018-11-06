Почеттино отказался от должности главного наставника «Реала»

Мадрид, , 17:33 — REGNUM Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино ответил отказом на предложение ему со стороны клуба «Реал» возглавить мадридскую команду в качестве её главного наставник, сообщает 6 ноября The Sun.

По информации издания, Почеттино не согласился на эту должность, несмотря на то, что ему была предложена годовая зарплата в 17 млн евро. Более того, как сообщает Sun, аргентинский специалист уже уведомил руководство своего нынешнего клуба о том, что он намерен оставаться на этой должности как минимум до конца текущего сезона. При этом текущее соглашение с главным тренером «Тоттенхема» действительно до лета 2023 года.

Отметим, Маурисио Почеттино был назначен главным тренером «Тоттенхэма» в 2014 году и в прошлом сезоне команда под его руководством стала третьей в английском чемпионате и в мае текущего года руководство «Тоттенхэма» продлило соглашение с аргентинцем до 2023 года.

Также отметим, что руководство мадридского клуба «Реал» отправило в отставку главного тренера команды Хулена Лопетеги на прошлой неделе за неудовлетворительные результаты и объявило временным наставником команды Сантьяго Солари.