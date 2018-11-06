Путин будет присутствовать на ответном матче кубка Либертадорес 26 ноября

Москва, , 16:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит ответный матч финала аргентинского Кубка Либертадорес, который будет проходит в Буэнос-Айресе, между футбольными клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», сообщает 6 ноября Santo Dia.

По сообщению издания, матч будет проходить 26 ноября на футбольном поде стадиона «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» в столице Аргентины. Президент России планирует посещение финального матча Кубка Либертадорес перед проведением саммита G20, который будет проведен в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Первая встреча финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» состоится в столице Аргентины 7 ноября на стадионе «Альберто Армандо».

Отметим, команды «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые встречаются в финале данного турнира.