В Брянске открыли бассейн-долгострой

Брянск, , 15:13 — REGNUM В Брянске 6 ноября состоялось открытие современного бассейна. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, строительство спортивного объекта началось в 2010 году, однако после было заморожено на несколько лет. Работы возобновились только в 2016 году.

Новый бассейн находится в Володарском районе Брянска, но благодаря удачному расположению добираться до него удобно и жителям Бежицкого района города. Заниматься плаванием здесь смогут не только дети, которых наберут в группы, но и взрослые, которые хотят поддерживать себя в хорошей физической форме. Кроме того, бассейн приспособлен для занятий людей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

«Это один из самых уникальных спортивных комплексов. В стенах бассейна имеется зал для сухого плавания. Этот зал укомплектован современным спортивным инвентарём и оборудованием. Еще одна уникальность бассейна в том, что он приспособлен для занятий людей с ограниченными физическими возможностями. Этот прекрасный бассейн позволит привлечь к занятиям спортом ещё больше мальчишек и девчонок», — сообщили в пресс-службе правительства.

Открыл бассейн губернатор Брянской области Александр Богомаз. По словам главы области, открытие бассейна — знаковое событие, которое ждали восемь лет.

«Сегодня мы открываем бассейн, где будут заниматься плавательным спортом наши дети и взрослые. И самое главное, здесь будут готовиться будущие чемпионы нашей страны. Действительно плавательный бассейн был необходим. Но четыре года назад, когда у области был огромный долг, мы стояли перед дилеммой — взять кредит и достраивать или посмотреть, проанализировать и потом уже за свои, бюджетные деньги, не наращивая кредитную нагрузку, завершить объект. Мы эту проблему решили», — сказал Александр Богомаз.

Глава области также отметил, что сейчас идет строительство спортивных сооружений в Сураже, Комаричах, Новозыбкове и Трубчевске. Кроме того, в ближайшее время откроется новый бассейн в Клинцах.

«И это не последний спортивный объект. Буквально совсем недавно Брянской области выделены средства на строительство знакового спортивного сооружения не только для нашего региона, но и для всего Центрального федерального округа, и для России. Будет построен Дворец единоборств. Это целый спортивный комплекс, который будет соответствовать уровню проведения чемпионатов мира и Европы», — напомнил губернатор.

Отметим, что в новом бассейне уже укомплектован тренерский штат и подобраны инструкторы, которые будут заниматься с посетителями. Планируется, что бассейн будет открыт с 07:00 до 23:00.

ИА REGNUM напоминает, что в Брянской области в 2018 году планируют ввести в эксплуатацию семь спортивных объектов, строительство которых было начато от пяти до десяти лет назад. В общей сложности на возведение стадионов и бассейнов в 2018 году планируют потратить более 542 млн рублей (почти 428 млн — из областного бюджета).

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