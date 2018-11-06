Модрич может стать игроком «Ювентуса»

Мадрид, , 14:47 — REGNUM Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может перейти в туринский «Ювентус». Об этом сообщает испанское издание Don Balon

По информации издания, в «Ювентусе» считает, что Модрич сможет усилить полузащиту команды. В «старой синьоре» проявляют серьёзный интерес к игроку.

Напомним, Модрич был признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу — 2018, который прошёл в России. После мундиаля сообщалось, что он намерен перейти в «Интер».

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