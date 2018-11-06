Алексей Швед признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в октябре

Москва, , 14:32 — REGNUM Защитник баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед признан лучшим игроком октября в Единой лиге ВТБ. Об этом 6 ноября сообщается на сайте лиги.

По итогам октября Швед признан самым ценным игроком (MVP) Единой лиги ВТБ. Швед обогнал форварда «Автодора» Перрина Бьюфорда ицентрового ЦСКА Отелло Хантера.

Швед лидировал среди всех игроков лиги по результативности — в среднем за игру он набирал 22,5 очка. Кроме того, он занимал второе место по передачам — 8,3 передачи в среднем за матч.

Отметим, что в октябре «Химки» располагаются на второй строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда одержала пять побед в пяти матчах.

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