«Ну, Рома, погоди!» ЦСКА анонсировал предстоящий матч Лиги чемпионов

Москва, , 14:17 — REGNUM Московский ЦСКА опубликовал превью к матчу Лиги чемпионов против итальянской «Ромы». Об этом 6 ноября сообщается на странице клуба в Twitter.

Клуб представил пародию на советскую электронную игру «Ну, погоди!». В ней волк ловит мячи, посланные игроками ЦСКА.

В первом раунде он смог поймать все мячи, а во втором раунде игры ему это уже не удаётся. В конце ролика появляется надпись «Ну, «Рома», ну, погоди!».

Отметим, что символом римского клуба является волк, а команду неофициально называют «волками».

Напомним, матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» состоится 7 ноября в Москве, а стадионе «Лужники».

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