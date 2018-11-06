ЦСКА продал 57 тыс. билетов на матч с «Ромой»

Москва, , 13:55 — REGNUM Московский ЦСКА продал 57 тыс. билетов на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Ромой». Об этом 6 ноября сообщает «Чемпионат».

Как заявил коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян, ожидается, что всего матч посетят около 60 тыс. человек. Помимо этого, около тысячи болельщиков ожидается из Италии.

Напомним, матч ЦСКА — «Рома» пройдёт на московском стадионе «Лужники» 7 ноября. Первый матч этих команд в Риме завершился победой «Ромы» со счётом 3:0.

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