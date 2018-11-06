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Конте намерен взыскать с «Челси» €23 млн за расторжение контракта

Спорт

Конте намерен добиться выплаты неустойки

Лондон, 6 ноября 2018, 11:23 — REGNUM  Бывший наставник лондонского «Челси» Антонио Конте требует от клуба компенсацию за досрочный разрыв контракта. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По информации издания, Конте намерен добиться выплаты неустойки в размере €23 млн, из которых €13 млн — за увольнение до завершения контракта, а €10 млн — за нанесение ущерба репутации.

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Отмечается, что в «Челси» не согласны с требованиями итальянского тренера. В свою очередь, клуб предъявляет Конте обвинения в неисполнении обязательств. Среди таких обвинений — нарушение спонсорских обязательств, парковка в неположенном месте и частые опоздания на пресс-конференции.

Напомним, Антонио Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. В первый же сезон 2016/17 он привёл команду к чемпионству в английской премьер-лиге, а в сезоне 2017/18 выиграл Кубок Англии.

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