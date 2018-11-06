Корейские киберспортсмены впервые не стали чемпионами по Starcraft

Хельсинки, , 12:40 — REGNUM Чемпионат мира по киберспортивной дисциплине Starcraft II выиграл Йоона Сотала из Финляндии. Этой случай стал первым в истории игры, когда чемпионат мира не удалось выиграть представителю Южной Кореи, сообщается на официальном сайте чемпионата WCS.

Игра Starcraft, вышедшая в 1998 году, моментально стала киберспортивной дисциплиной в Южной Корее. На протяжении 20 лет, чемпионами в этой дисциплине становились только корейцы, что породило ряд интернет-мемов и подарило Южной Корее статус «страны, которую невозможно победить в Starcraft». В честь такой популярности игры, новый проект Starcraft Remastered также официально анонсировали на территории Южной Кореи.

Однако на мировом турнире по Starcraft II, WCS 2018, победу одержал представитель Финляндии под ником Serral (настоящее имя — Йоона Сотала). В финальном матче Serral, играющих за зергов (одна из трёх игровых рас дисциплины) столкнулся с корейским игроком под ником Stats, играющим за протоссов (одна из трёх игровых рас дисциплины). Финальный бой шёл до четырёх побед, и по итогам противостояния, житель Финляндии победил со счётом 4:2, став обладателем $280 тыс. и титула «первого чемпиона по Starcraft, родом не из Кореи».

Напоминаем, что StarCraft — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени, разработанная и выпущенная компанией Blizzard Entertainment в 1998 году. Также 30 ноября того же года было выпущено дополнение — «StarCraft: Brood War», добавившее в игру новые боевые единицы и продолжившее сюжет оригинала. Сюжет игры сконцентрирован на противостоянии трёх рас: терранов, зергов и протоссов на просторах космоса в альтернативном будущем.

Читайте ранее в этом сюжете: «Заводы стоят, а они в компьютер играют»: почему киберспорт — новый тренд?