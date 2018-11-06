France Football: Арсен Венгер близок к тому, чтобы возглавить «Милан»

Милан, Италия, , 11:05 — REGNUM Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер близок к тому, чтобы возглавить «Милан». Об этом сообщает France Football.

По информации издания, Венгер вёл переговоры с руководством «Милана» в течение нескольких недель, и на сегодняшний день сделка близка к завершению.

Отмечается, что в приглашении 69-летний французского специалиста заинтересованы новые владельцы «Милана» из американского инвестиционного фонда Elliott Management.

Напомним, Венгер в течение 22 лет был главным тренером «Арсенала» — с 1996 по 2018 год. Под его руководством клуб три раза выиграл чемпионат Англии, а также по семь раз — Кубок и Суперкубок страны. В 2006 году «Арсенал» играл в финале Лиги чемпионов.

Добавим, в настоящее время «Милан» возглавляет Дженнаро Гаттузо. После 11 туров клуб идёт на четвертом месте в чемпионате Италии, набрав 21 очко и на 10 баллов отставая от лидирующего «Ювентуса».

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