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«Денвер» обыграл «Бостон» благодаря 48 очкам Маррея

Спорт

Встреча завершилась со счётом 115:107

«Денвер» обыграл «Бостон» благодаря 48 очкам Маррея
Acdixon
Джамал Маррей

Денвер, США, 6 ноября 2018, 09:56 — REGNUM  «Денвер Наггетс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 115:107.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Денвера» Джамал Маррей, который набрал 48 очков.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал защитник Кайри Ирвинг, который набрал 31 очко.

«Денвер Наггетс» (Денвер) — «Бостон Селтикс» (Бостон) — 115:107 (19:34, 35:22, 34:25, 27:26).

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