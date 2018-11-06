«Локомотив» сыграет с «Порту» в Лиге чемпионов

Порту, Португалия, , 09:43 — REGNUM Московский «Локомотив» сыграет с португальским «Порту» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 6 ноября в Порту.

В первых трёх турах «Порту» клуб одержал две победы — над «Локомотивом» в Москве (3:1) и над «Галатасараем» (1:0), а также сыграл вничью с «Шальке» (1:1).

«Локомотив» потерпел три поражения в трёх стартовых матчах группового этапа. Команда Юрия Сёмина проиграла на выезде «Галатасараю» (0:3), а также уступила дома «Шальке» (0:1) и «Порту» (1:3).

На сегодняшний день «Порту» лидирует в группе D, имея в своём активе семь очков. «Шальке» набрал пять очков, «Галатасарай» — четыре. Замыкает таблицу «Локомотив», не набравший очков.

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