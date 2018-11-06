Овечкин стал восьмым в НХЛ по числу шайб, заброшенных в большинстве

Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на восьмое место по числу заброшенных шайб в большинстве в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 6 ноября сообщается на сайте лиги.

Овечкин отличился в матче с «Эдмонтон Ойлерз», реализовав большинство, после передач Джона Карлсона и Евгения Кузнецова.

На счету капитана «Кэпиталз» 234 шайбы в большинстве. По этому показателю он обогнал Марселя Дионна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:2.

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