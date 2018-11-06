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«Орландо» нанес «Кливленду» девятое поражение в сезоне

Спорт

Встреча завершилась со счётом 102:100

Орландо, США, 6 ноября 2018, 08:51 — REGNUM  «Орландо Мэджик» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 102:100.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Орландо» Аарон Гордон, который набрал 23 очка. Кроме того, форвард Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал защитник Джордж Хилл, который набрал 22 очка.

Отметим, что для «Кливленда» это поражение стало девятым в 10 матчах нынешнего сезона. В прошлом сезоне команда дошла до финала плей-офф НБА.

«Орландо Мэджик» (Орландо) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 102:100 (30:21, 28:26, 12:32, 32:21).

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