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«Оклахома» обыграла «Нью-Орлеан» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 122:116

Оклахома-сити, США, 6 ноября 2018, 08:41 — REGNUM  «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 122:116.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Джулиус Рэндл, который набрал 26 очков. Кроме того, форвард Никола Миротич оформил дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал форвард Пол Джордж, который набрал 23 очка.

«Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (Новый Орлеан) — 122:116 (36:28, 26:35, 38:23, 22:30).

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