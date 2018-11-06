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Полузащитник «Монако» Головин не сыграет в матче с «Брюгге»

Спорт

Головин не попал в заявку команды из-за травмы

Монако, 6 ноября 2018, 08:07 — REGNUM  Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге». Об этом сообщается на сайте клуба.

Головин пропустит матч из-за того, что ему потребовалось пройти дополнительный курс лечения правого голеностопа. Эту травму он получил в начале августа и пропустил из-за неё полтора месяца.

Напомним, 22-летний полузащитник перешёл из московского ЦСКА в «Монако», стоимость его трансфера составила €30 млн. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Сразу после перехода он получил травму на тренировке. В текущем сезоне он провёл за «Монако» девять матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

Отметим, что матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Монако» и «Брюгге» состоится 6 ноября на стадионе «Луи II».

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