«Филадельфия» обыграла «Аризону» в матче НХЛ

Глендейл, США, , 07:55 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Филадельфии» дубль оформил нападающий Клод Жиру. Также точными бросками отметились Шейн Гостисбер, Шон Кутюрье и Оскар Линдблом.

«Аризона» ответила двумя заброшенными шайбами. Отличились Алекс Галченюк и Михаэль Грабнер.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 19-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 15 очков в 15 матчах. «Аризона» идёт на 22-м месте, в активе команды 14 очков в 13 играх.

«Аризона Койотс» (Глендейл) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2).

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