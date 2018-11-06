«Бостон» в овертайме одержал победу над «Далласом»

Бостон, США, , 07:46 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл в первом периоде нападающий «Далласа» Радек Факса. Спустя две минуты форвард «Бостона» Давид Пастрняк восстановил равновесие.

Победитель матча был определён в овертайме. Решающую шайбу забросил форвард «Бостона» Брэд Маршан.

На сегодняшний день «Бостон» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 18 очков в 14 матчах. «Даллас» идёт на 10-м месте, в активе команды 17 очков в 14 играх.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Даллас Старз» (Даллас) — 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

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