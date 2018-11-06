В Нижневартовске определили победителя чемпионата мира по русским шашкам

Нижневартовск, Югра, , 07:24 — REGNUM Победителем чемпионата мира по русским шашкам, который прошёл в минувшие выходные в Нижневартовске, среди мужчин стал выпускник Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Андрей Федотов. Он завоевал первое место, впервые став чемпионом мира. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Комментируя результаты чемпионата, директор Центра интеллектуальных видов спорта СВФУ Юрий Никифоров сообщил, что Федотов является чемпионом России среди молодежи.

«Теперь в связи с победой ему официально присвоят звание международному гроссмейстера», — сказал он.

По словам Никифорова, выпускник СВФУ в финале встретился с российским 11-кратным чемпионом мира Гаврилом Колесовым.

Всего в чемпионате участвовали представители 42 стран мира: США, Китая, Швеции, Сенегала, Германии, Монголии и других. Отмечается, что иностранные участники остались довольны тёплым приемом и организацией мероприятия.

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