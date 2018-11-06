«Монреаль» в серии буллитов вырвал победу у «Айлендерс»

Нью-Йорк, США, , 07:14 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Кейси Чижикас, ещё одну шайбу забросил Вальттери Фильппула. «Монреаль» ответил точными бросками Джонатана Друена, Макса Доми и Арттури Лехконена.

Победитель матча был определён в серии буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Канадиенс». Решающий бросок на счету Йоэля Армиа.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 18 очков в 14 матчах. «Айлендерс» идут на седьмом месте, в активе команды 18 очков в 14 играх.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 4:3 (3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1).

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