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«Нью-Джерси» разгромил «Питтсбург» благодаря хет-трику Бойла

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:1

Питтсбург, США, 6 ноября 2018, 06:59 — REGNUM  «Нью-Джерси Дэвилз» одержал разгромную победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Нью-Джерси» хет-трик оформил нападающий Брайан Бойл. Ещё по шайбе забили Уилл Батчер и Трэвис Зейджак. У «Питтсбурга» единственную шайбу забросил Джейми Олексяк.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 23-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 13 очков в 12 матчах. «Питтсбург» идёт на 16-м месте, в активе команды 15 очков в 13 играх.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — 1:5 (1:0, 0:2, 0:1).

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