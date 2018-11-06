Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон»

Вашингтон, , 06:53 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Вашингтона» точными бросками отметились Якуб Врана, Деванте Смит-Пелли, Ти Джей Оши, а также российский форвард Александр Овечкин.

«Эдмонтон» смог ответить шайбами нападающих Коннора Макэвида и Леноа Драйзайтля.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 15 очков в 13 матчах. «Эдмонтон» идёт на 24-м месте, в активе команды 12 очков в 13 играх.

«Вашингтон Кэпиталз з» (Вашингтон) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 4:2 (2:1, 2:1, 0:0).

Читайте также: Гол и передача Ковальчука не спасли «Лос-Анджелес» в матче с «Филадельфией»