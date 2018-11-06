ЦСКА одержал победу над СКА в матче КХЛ

Москва, , 06:39 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На пятой минут матча счёт открыл защитник СКА Динар Хафизуллин. Спустя девять минут форвард ЦСКА Сергей Калинин восстановил равновесие.

Во втором периоде ЦСКА забросил две шайбы, благодаря чему одержал победу. Точные броски на счету Константина Окулова и Янника Хансена.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 42 очка в 25 матчах. СКА идёт на четвёртом месте, в активе команды 39 очков в 25 играх.

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

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