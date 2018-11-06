Огонь зимней Универсиады – 2019 прибудет в Казань

Казань, , 05:45 — REGNUM Продолжается российский этап эстафеты огня зимней Универсиады — 2019. Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Студенческих игр, 10 ноября огонь Универсиады встретят в Казани. Всего в маршруте федерального этапа эстафеты — 30 крупных городов страны.

До этого, 3 ноября, огонь Студенческих игр пронесли по Архангельску. Он стал десятым городом, который принял эстафету.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в марте 2019 гола в городе Красноярске.

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Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине. Международный этап эстафеты продолжился в Алма-Ате (Казахстан) и в Харбине (Китай). Затем начался российский этап эстафеты, который завершится 1 марта 2019 года в Красноярске.

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