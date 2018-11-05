«Анжи» переиграл «Енисей» в матче РПЛ

Каспийск, Дагестан, , 22:49 — REGNUM Футбольный клуб «Анжи» (Махачкала) в домашнем матче тринадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) переиграл «Енисей» (Красноярск). Встреча, прошедшая 5 ноября на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске, завершалась со счетом 2:1.

Героем встречи в составе хозяев поля стал Андрес Понсе, оформивший дубль. У гостей мяч забил Артур Саркисов.

После тринадцати матчей в чемпионате России «Анжи» пока занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Клуб «Енисей», набравший 6 баллов, находится на шестнадцатой позиции.

Читайте также: «Спартак» уступил «Уралу» в матче РПЛ

А также: Полузащитник «Зенита» Паредес признан лучшим игроком тура в РПЛ