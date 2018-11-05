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«Анжи» переиграл «Енисей» в матче РПЛ

Спорт

После тринадцати матчей в чемпионате России «Анжи» пока занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков

Каспийск, Дагестан, 5 ноября 2018, 22:49 — REGNUM  Футбольный клуб «Анжи» (Махачкала) в домашнем матче тринадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) переиграл «Енисей» (Красноярск). Встреча, прошедшая 5 ноября на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске, завершалась со счетом 2:1.

Героем встречи в составе хозяев поля стал Андрес Понсе, оформивший дубль. У гостей мяч забил Артур Саркисов.

После тринадцати матчей в чемпионате России «Анжи» пока занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Клуб «Енисей», набравший 6 баллов, находится на шестнадцатой позиции.

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